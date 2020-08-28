ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Рост долгов по зарплатам резко ускорился

Киев, Пятница 28 августа 2020 16:15
Рост долгов по зарплатам резко ускорился
Фото: гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На работающих предприятиях долги за месяц выросли на 12%

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 августа 2020 года составила 3400,5 млн гривен. Это на 8,1% (на 254,1 млн гривен) больше, чем месяцем ранее (3146,4 млн гривен).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Рост долгов по зарплатам резко ускорился

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 августа составила 2180,3 млн гривен, что на 237,6 млн гривен (12,2%) больше, чем месяц назад (1942,7 млн гривен).

Рост долгов по зарплатам резко ускорился

Напомним, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составила 3034,4 млн гривен. За весь 2019 год задолженность по зарплатам выросла на 14,7% или на 395,2 млн гривен (на 1 января 2019 года - 2645,1 млн гривен)

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2020 года составила 11804 гривен. Это на 2,0% больше по сравнению июнем (11 579 гривен).

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины зарплатадолгГосударственная служба статистики
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь