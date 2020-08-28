ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зростання боргів по зарплатах різко прискорилося

Київ, П'ятниця 28 серпня 2020 16:15
Зростання боргів по зарплатах різко прискорилося
Фото: гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На працюючих підприємствах борги за місяць зросли на 12%

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 серпня 2020 року склала 3400,5 млн гривень. Це на 8,1% (на 254,1 млн гривень) більше, ніж місяцем раніше (3146,4 млн гривень).

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Зростання боргів по зарплатах різко прискорилося

За даними статистичного відомства, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 серпня склала 2180,3 млн гривень, що на 237,6 млн гривень (12,2%) більше, ніж місяць тому (1942,7 млн гривень).

Зростання боргів по зарплатах різко прискорилося

Нагадаємо, загальна сума заборгованості по виплаті заробітної плати в Україні станом на 1 січня 2020 року склала 3034,4 млн гривень. За весь 2019 рік заборгованість із зарплати зросла на 14,7% або на 395,2 млн гривень (на 1 січня 2019 року - 2645,1 млн гривень)

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у липні 2020 року склала 11804 гривень. Це на 2,0% більше порівняно червнем (11 579 гривень).

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України зарплатадолгДержавна служба статистики
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся