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Рост доходов украинцев возобновился после падения во время карантина

Автор: Александр Белоус

Реальные доходы выросли на 3,2% после падения на 7,3%.

Реальные располагаемые доходы украинцев в третьем квартале 2020 года выросли на 3,2%. Рост доходов возобновился после паузы во втором квартале года.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, доходы населения Украины составили 1 030,4 млрд грн, расходы - 1011,9 млрд грн, прирост сбережений - 18,5 млрд грн. Имеющийся доход в расчете на одного человека составил 19 390 грн (в III квартале 2019 года - 18 190 грн).

Отметим, по данным Госстата, реальные располагаемые доходы украинцев во втором квартале 2020 года сократились на 7,3%. Это стало первым падением реальных доходов с первого квартала 2016 года.

Напомним, потребительские расходы домашних хозяйств за второй квартал 2020 года упали на 10,4%. По данным статистического ведомства, наибольшей статьей расходов за второй квартал 2020 года были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 42,9%.

Отметим, реальные доходы украинцев (с учетом инфляции) в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли на 9,0%, что несколько медленнее, чем в 2017 и 2018 годах (10,9%).

Как сообщало РБК-Украина, в июне НБУ констатировал конец трехлетнего цикла роста доходов украинцев.

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