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Темпы роста реальных доходов украинцев замедлились в 1,7 раза

Новости » Экономика     31.03.2020 - 18:00
Темпы роста реальных доходов украинцев замедлились в 1,7 раза
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

Украинцы тратят больше, чем зарабатывают

Доходы населения Украины в 2019 году составили 3699,3 млрд грн, расходы 3815,5 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, сокращение сбережений в 2019 году составило 116,2 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 67528 грн.

Темпы роста реальных доходов украинцев замедлились в 1,7 раза

www.ukrstat.gov.ua

Реальные доходы (с учетом инфляции) в 2019 году в сравнении с 2018 годом выросли на 6,5%, что 1,7 раза медленнее, чем в 2017 и 2018 годах (10,9%)

Темпы роста реальных доходов украинцев замедлились в 1,7 раза

www.ukrstat.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной службы статистики Украины, реальные доходы населения в Украине за 2014 год сократились на 11,5%, за 2015 год на 20,4%. В 2016 году реальные доходы выросли на 2,0%, в 2017 году - на 10,9%, в 2018 году - на 10,9%.

Отметим, Национальный банк Украины прогнозировал замедление роста доходов граждан в 2019 году. Причина замедления - снижение темпа роста экономики Украины и уменьшение конкуренции украинских работников среди работодателей на внутреннем рынке и за рубежом.

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Новости Украины доходыГосударственная служба статистики
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