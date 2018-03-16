Рост доходности американских облигаций надавит на курс евро, - аналитик

Наблюдающийся сейчас рост доходности облигаций США в ближайшей перспективе может спровоцировать падение курса евро. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Владислав Антонов, аналитик брокерской конторы Альпари.

По его словам, в пятницу, 16 марта, в ходе европейских торгов пара евро/доллар обновила сессионный максимум на 1,2336 пункта на фоне общего ослабления доллара США, повышения основных кросс-пар с евро и снижения доходности 10-летних облигаций. Укрепление единой валюты замедлилось около зоны сопротивления 1,2340/1,2350, которая вчера выступала поддержкой.

Аналитик пояснил, что трейдеры ждут решения Федеральной резервной системы относительно учетной ставки, ожидая ее повышения, анонсированное ранее. Кроме того, согласно озвученным американским финансовым регулятором планам, ставку намерены повысить несколько раз в течение этого года.

"Рынки закладывают в цены трехкратное повышение ставки ФРС США, в то время как Европейский центральный банк заявил о сохранении учетной ставки на нулевом уровне еще длительно время. По последним данным CME FedWatch Tool, фьючерсы на ставку учитывают повышение ставки ФРС США на 0,25% 21 марта на 91,6%", - рассказал Антонов.

По данным Альпари, по последним котировкам резко выросла доходность 10-летних облигаций. В связи с этим по паре евро/доллар по-прежнему ожидается снижение в район 1,2274.

Для сравнения, аналитик привел данные европейских рынков. Так, индекс потребительских цен в Европе за февраль составил 0,2% за месяц, 1,1% за год (прогноз был 0,2% м/м, 1,2% г/г, предыдущее значение составляло 0,9% м/м, 1,3% г/г).

Напомним, Европейский центральный банк не стал менять базовую процентную ставку, сохранив ее на уровне 0%.

Ставка по депозитам оставлена на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам - 0,25% годовых. Стоит отметить, что такое решение европейского регулятора совпало с ожиданиями экспертов.