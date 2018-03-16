Зростання прибутковості американських облігацій натисне на курс євро, - аналітик

Зростання прибутковості облігацій США, що спостерігається зараз у найближчій перспективі може спровокувати падіння курсу євро. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Владислав Антонов, аналітик брокерської контори Альпарі.

За його словами, у п'ятницю, 16 березня, в ході європейських торгів пари євро/долар оновила сесійний максимум на 1,2336 пункту на тлі загального ослаблення долара США, підвищення основних крос-пар з євро і зниження прибутковості 10-річних облігацій. Зміцнення єдиної валюти сповільнилося близько зони опору 1,2340/1,2350, яка вчора виступала підтримкою.

Аналітик пояснив, що трейдери чекають на рішення Федеральної резервної системи щодо облікової ставки, чекаючи її підвищення, анонсоване раніше. Крім того, згідно з озвученими американським фінансовим регулятором планами, мають намір підвищити ставку кілька разів протягом цього року.

"Ринки закладають у ціни трикратне підвищення ставки ФРС США, в той час як Європейський центральний банк заявив про збереження облікової ставки на нульовому рівні ще тривалий час. За останніми даними CME FedWatch Tool, ф'ючерси на ставку враховують підвищення ставки ФРС США на 0,25% 21 березня на 91,6%", - розповів Антонов.

За даними Альпарі, за останніми котируваннями різко зросла прибутковість 10-річних облігацій. У зв'язку з цим по парі євро/долар, як і раніше очікується зниження в район 1,2274.

Для порівняння, аналітик навів дані європейських ринків. Так, індекс споживчих цін у Європі за лютий склав 0,2% за місяць, 1,1% за рік (прогноз був 0,2% м/м, 1,2% р/р, попереднє значення становило 0,9% м/м, 1,3% р/р).

Нагадаємо, Європейський центральний банк не став змінювати базову відсоткову ставку, залишивши її на рівні 0%.

Ставка за депозитами залишилася на рівні мінус 0,4% річних, ставка за маржинальними кредитами - 0,25% річних. Варто відзначити, що таке рішення європейського регулятора збіглося з очікуваннями експертів.