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Россия направила Украине ноту из-за акции у посольства в Киеве

Автор: РБК-Украина

Россия направила Украине ноту протеста. Она связана с проведениям акций у посольства РФ в Киеве 20 мая.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она заявила, что "русофобскую вылазку" устроили украинские "экстремисты" вечером во вторник.

"Активисты "Агентства развития демократии и информационных свобод" заблокировали центральный вход на территорию дипмиссии, развернули плакаты с различными оскорблениями и при помощи лазерно установки проэцировали на фасад здания надписи", - сказала Захарова.

Она возмутилась, что Нацгвардия отказалась разогнать акцию.

"Естественно в МИД Украины была направлена нота протеста посольства России с требованием... провести расследование случившегося и привлечь к ответственности учасников и организоров акции", - добавили в МИД РФ.

Ранее старший дипломат посольства России в Украине Евгений Черников, которого Киев объявил персоной нон грата, покинул территорию страны.

Напомним, высылка российского дипломата стала ответом на то, что 16 апреля в Санкт-Петербурге ФСБ задержала украинского консула Александра Сосонюка якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

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Новости Украины Российская ФедерацияпротестМария Захарова
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