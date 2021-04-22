Россия направила Украине ноту из-за акции у посольства в Киеве

Россия направила Украине ноту протеста. Она связана с проведениям акций у посольства РФ в Киеве 20 мая.
Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Она заявила, что "русофобскую вылазку" устроили украинские "экстремисты" вечером во вторник.
"Активисты "Агентства развития демократии и информационных свобод" заблокировали центральный вход на территорию дипмиссии, развернули плакаты с различными оскорблениями и при помощи лазерно установки проэцировали на фасад здания надписи", - сказала Захарова.
Она возмутилась, что Нацгвардия отказалась разогнать акцию.
"Естественно в МИД Украины была направлена нота протеста посольства России с требованием... провести расследование случившегося и привлечь к ответственности учасников и организоров акции", - добавили в МИД РФ.
Ранее старший дипломат посольства России в Украине Евгений Черников, которого Киев объявил персоной нон грата, покинул территорию страны.
Напомним, высылка российского дипломата стала ответом на то, что 16 апреля в Санкт-Петербурге ФСБ задержала украинского консула Александра Сосонюка якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".