Росія направила Україні ноту через акцію біля посольства в Києві

Росія направила Україні ноту протесту. Вона пов'язана з проведенням акцій біля посольства РФ в Києві 20 травня.
Про це повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу.
Вона заявила, що "русофобську вилазку" влаштували українські "екстремісти" ввечері у вівторок.
"Активісти "Агентства розвитку демократії та інформаційних свобод" заблокували центральний вхід на територію дипмісії, розгорнули плакати з різними образами і за допомогою лазерно установки проектували на фасад будівлі написи", - сказала Захарова.
Вона обурилася, що Нацгвардія відмовилася розігнати акцію.
"Природно в МЗС України була направлена нота протесту посольства Росії з вимогою... провести розслідування того, що сталося і притягнути до відповідальності учасників і організорів акції", - додали в МЗС РФ.
Раніше старший дипломат посольства Росії в Україні Євген Черніков, якого Київ оголосив персоною нон грата, покинув територію країни.
Нагадаємо, висилка російського дипломата стала відповіддю на те, що 16 квітня в Санкт-Петербурзі ФСБ затримала українського консула Олександра Сосонюка нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".