Росія направила Україні ноту через акцію біля посольства в Києві

Вона заявила, що "русофобську вилазку" влаштували українські "екстремісти" ввечері у вівторок.

"Активісти "Агентства розвитку демократії та інформаційних свобод" заблокували центральний вхід на територію дипмісії, розгорнули плакати з різними образами і за допомогою лазерно установки проектували на фасад будівлі написи", - сказала Захарова.

Вона обурилася, що Нацгвардія відмовилася розігнати акцію.

"Природно в МЗС України була направлена нота протесту посольства Росії з вимогою... провести розслідування того, що сталося і притягнути до відповідальності учасників і організорів акції", - додали в МЗС РФ.