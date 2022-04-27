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РосСМИ разгоняют фейк об атаке украинских беспилотников на Энергодар

Фото: Энергодар (t.me/orlovdmytro)
Автор: Владимир Костырин

Ряд пропагандистских ресурсов стали распространять неправдивые сообщения о якобы атаке украинских беспилотников на временно оккупирован войсками РФ Энергодар Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

Об очередном фейке рашистов информируют власти города.

"Вероятно, под таким "соусом" они (россияне) хотят скрыть свою неудачную попытку атаковать с воздуха объекты на территории Запорожской АЭС и самого города-спутника станции", - отмечается в сообщении.

Лживые сообщения пропагандистов об "атаке беспилотников ВСУ" на Энергодар (фото: t.me/spravdi)

Напомним, на днях над Запорожской АЭС был замечен пролет двух российских крылатых ракет. А до этого российские оккупанты запускали крылатые ракеты над Хмельницкой АЭС.

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