РосСМИ разгоняют фейк об атаке украинских беспилотников на Энергодар

Ряд пропагандистских ресурсов стали распространять неправдивые сообщения о якобы атаке украинских беспилотников на временно оккупирован войсками РФ Энергодар Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.
Об очередном фейке рашистов информируют власти города.
"Вероятно, под таким "соусом" они (россияне) хотят скрыть свою неудачную попытку атаковать с воздуха объекты на территории Запорожской АЭС и самого города-спутника станции", - отмечается в сообщении.
Лживые сообщения пропагандистов об "атаке беспилотников ВСУ" на Энергодар (фото: t.me/spravdi)
Напомним, на днях над Запорожской АЭС был замечен пролет двух российских крылатых ракет. А до этого российские оккупанты запускали крылатые ракеты над Хмельницкой АЭС.
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