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Еще две крылатые ракеты РФ низко пролетели над украинской АЭС, - Энергоатом

Новина українською →
Запорожская область, Вторник 26 апреля 2022 09:23
Еще две крылатые ракеты РФ низко пролетели над украинской АЭС, - Энергоатом Фото: еще две крылатые ракеты РФ низко пролетели над украинской АЭС (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 26 апреля утром две крылатые ракеты российских войск пролетели над Запорожской АЭС. После чего в городе зафиксировали взрывы от их попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Энергоатома.

"Сегодня, в 6:41 и 6:46 две крылатые ракеты врага пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС в направлении м. Запорожье. Впоследствии в Запорожье зафиксировали взрывы от попадания российских крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что ядерный терроризм со стороны России усиливается, угроза становится все хуже, а через 36 лет после Чернобыльской трагедии РФ подвергает весь мир опасности повторения ядерной катастрофы.

"Пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где расположены 7 ядерных установок с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски. Ведь ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, а это грозит ядерной и радиационной катастрофой всему миру", - отметил руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Дополнительно

Напомним, Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция в Европе - была захвачена российскими военными после танкового обстрела в ночь на 4 марта 2022 года и до сих пор находится под контролем захватчиков.

Непосредственно на площадке ЗАЭС оккупанты также держат тяжелую технику и боеприпасы, фактически превратив станцию в военную базу и терроризируя персонал станции и население города-спутника.

Стоит отметить, что еще вчера над Хмельницкой атомной электростанцией утром зафиксировали две крылатые ракеты РФ.

В Энергоатоме назвали такие действия России "ядерным терроризмом" и призвали остановить российскую агрессию для предотвращения ядерной катастрофы.

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Запорожская АЭС Энергоатом
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