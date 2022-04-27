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РосЗМІ розганяють фейк про атаку українських безпілотників на Енергодар

Фото: Енергодар (t.me/orlovdmytro)
Автор: Володимир Костирін

Ряд пропагандистських ресурсів стали поширювати неправдиві повідомлення про нібито атаку українських безпілотників на тимчасово окупований військами РФ Енергодар Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

Про черговий фейк рашистів інформує влада міста.

"Ймовірно, під таким "соусом" вони (росіяни) хочуть приховати свою невдалу спробу атакувати з повітря об'єкти на території Запорізької АЕС і самого міста-супутника станції", - наголошується в повідомленні.

Брехливі повідомлення пропагандистів про "атаку безпілотників ЗСУ" на Енергодар (фото: t.me/spravdi)

Нагадаємо, днями над Запорізькою АЕС був помічений проліт двох російських крилатих ракет. А до цього російські окупанти запускали крилаті ракети над Хмельницькою АЕС.

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ЭнергодарфейкиВійна Росії проти України