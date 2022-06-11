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РосСМИ распространяют информацию о взрыве на заводе "Азот": стоит ли волноваться

Фото: завод "Азот" (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

РосСМИ распространяют информацию о взрыве на заводе "Азот" в Северодонецке. На самом деле это видео снято в 2014 году в оккупированном Донецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и безопасности.

"Не ведитесь на фейки и проверяйте информацию. Многие росСМИ распространяют информацию о взрыве на заводе "Азот" в Северодонецке и публикуют видео, снятое в 2014 году в Донецке", - говорится в сообщении.

К этому призывает и глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. По его словам, информация о блокировке завода "Азот" - полная ложь, которую распространяют российские пропагандисты.

"Наши держат промзону Северодонецка и уничтожают росармию в городе", - уверяет он.

Как сообщалось, российские войска атаковали территорию цеха производства аммиака на Северодонецком "Азоте". В целом по Луганской области из-за обстрелов за сутки четверо погибших.

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Луганск