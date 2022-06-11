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РосЗМІ поширюють інформацію про вибух на заводі "Азот": чи варто хвилюватись

Фото: завод "Азот" (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

РосЗМІ поширюють інформацію про вибух на заводі "Азот" у Сєверодонецьку. Насправді це відео, зняте у 2014 році в окупованому Донецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Не ведіться на фейки і перевіряйте інформацію. Багато росЗМІ поширюють інформацію про вибух на заводі "Азот" у Сєверодонецьку та публікують відео, зняте у 2014 році в Донецьку", - йдеться в повідомленні.

До цього закликає і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, інформація про блокування заводу "Азот" - цілковита брехня, яку розповсюджують російські пропагандисти.

"Наші тримають промзону Сєвєродонецька і знищують росармію в місті", - запевняє він.

Як повідомлялось, російські війська атакували територію цеху виробництва аміаку на Сєвєродонецькому "Азоті". Загалом по Луганській області через обстріли за добу четверо загиблих.

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Луганськ