Россию впервые на международном уровне признали государством-оккупантом, - Зеленский

Об этом заявил на саммите Крымская платформа президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию мероприятия .

По его словам, крымчане точно увидят этот саммит, они будут знать, что о них не забыли.

"У нас есть одобренная всеми участниками декларация Крымской платформы, она четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией. Впервые на международном уровне РФ признали государством-оккупантом", - заявил президент.

Зеленский отметил, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права Россия должна немедленно прекратить нарушения прав человека на временно оккупированном полуострове Крым и обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ в Крым гуманитарных и правозащитных организаций.