Росію вперше на міжнародному рівні визнали державою-окупантом, - Зеленський

Про це заявив на саміті Кримська платформа президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію заходу .

За його словами, кримчани точно побачать цей саміт, вони знатимуть, що про них не забули.

"Ми маємо схвалену усіма учасниками декларацію Кримської платформи, вона чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму Росією. Вперше на міжнародному рівні РФ визнано державою-окупантом", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права Росія повинна негайно припинити порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим та забезпечити вже зараз безперешкодний доступ до Криму для гуманітарних та правозахисних організацій.