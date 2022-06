Россию на Совбезе ООН обвинили в насилии в Украине. Небензя ушел с заседания

Отметим, во время выступления Мишеля в адрес России прозвучали обвинения в сексуальном насилии в Украине и блокировании экспорта зерна по Черному морю. Небензя в ответ покинул заседание.

"Вы можете покинуть зал, уважаемый посол, возможно, это легче, чем слышать правду", - прокомментировал Мишель поступок Небензи.

