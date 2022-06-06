Россию на Совбезе ООН обвинили в насилии в Украине. Небензя ушел с заседания

На сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН российскую армию обвинили в многочисленных фактах сексуального насилия в Украине. Российский постпред Василий Небензя покинул зал на фоне этих обвинений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Отметим, во время выступления Мишеля в адрес России прозвучали обвинения в сексуальном насилии в Украине и блокировании экспорта зерна по Черному морю. Небензя в ответ покинул заседание. "Вы можете покинуть зал, уважаемый посол, возможно, это легче, чем слышать правду", - прокомментировал Мишель поступок Небензи. You may leave the room, maybe it's easier not to listen to the truth, dear Ambassador #Nebenzia @RussiaUN@UN #SecurityCouncil #UNSC pic.twitter.com/aeb1OF4y6T — Charles Michel (@eucopresident) June 6, 2022 На действия Небензи отреагировал и украинский постпред Сергей Кислица. "Бегство Небензя из Совета безопасности сегодня было настоящим развлечением в Палате, наполненной ядовитой русской слюнявой ложью", - отметил он.