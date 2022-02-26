Россия наложила вето на резолюцию ООН о прекращении войны с Украиной

Российская сторона наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН. В ней Россию призывали прекратить войну с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию заседания.

Согласно результатам голосования, 11 стран-членов Совбеза выступили за принятие резолюции, одна страна выступила против, три страны, в том числе Китай, - воздержались от голосования.

"Проект резолюции не принимается, поскольку против него проголосовал постоянный член Совета безопасности", - заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.