Росію на Радбезі ООН звинуватили в насильстві в Україні. Небензя пішов з засідання

На сьогоднішньому засіданні Ради безпеки ООН російську армію звинуватили в численних фактах сексуального насильства в Україні. Російський постпред Василь Небензя покинув зал на тлі цих звинувачень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Зазначимо, під час виступу Мішеля на адресу Росії прозвучали звинувачення в сексуальному насильстві в Україні та блокуванні експорту зерна по Чорному морю. Небензя у відповідь покинув засідання. "Ви можете залишити залу, шановний посол, можливо, це легше, ніж чути правду", - прокоментував Мішель вчинок Небензі. You may leave the room, maybe it's easier not to listen to the truth, dear Ambassador #Nebenzia @RussiaUN@UN #SecurityCouncil #UNSC pic.twitter.com/aeb1OF4y6T — Charles Michel (@eucopresident) June 6, 2022 На дії Небензі відреагував і український постпред Сергій Кислиця. "Втеча Небензя з Ради безпеки сьогодні була справжньою розвагою в Палаті, наповненій отруйною російською слинявою брехнею", - зазначив він.