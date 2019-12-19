Россию считают страной-агрессором 70% украинцев

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

После вторжения в 2014 году отношение украинцев к России не меняется

В середине декабря 2019 года Россию страной-агрессором по отношению к Украине 70% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, противоположного мнения придерживаются 21% опрошенных. Последних больше всего на Юге и особенно на Востоке страны и среди сторонников партии "Оппозиционная платформа - За життя".

Четверть опрошенных считают, что для установления мира на Донбассе нужно меньше одного года. Треть респондентов утверждают, что для этого требуется от одного до пяти лет. 16% - более пяти лет. Только 7% отмечают, установить мир на оккупированном Донбассе невозможно.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий среди 2500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,0%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС в ноябре 2019 года 1,5% украинцев считают, что оккупированные Россией отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны войти в состав Российской Федерации. Еще 2,4% респондентов считают, что оккупированные территории должны стать независимыми государствами.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в ноябре 2019 года 30,2% украинцев считали, что российское вторжение на Донбасс имело целью покорение Украинского государства и включение ее в сферу российского влияния.