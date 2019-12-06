ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Около 2% украинцев согласны отдать Донбасс России

Новости » Общество     06.12.2019 - 21:35
Около 2% украинцев согласны отдать Донбасс России
Фото: Донецк (Andrew Butko/wikimedia.org)

Украинцы согласны на возвращение оккупированных территорий без каких-либо условий

В ноябре 2019 года 1,5% украинцев считают, что оккупированные Россией отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны войти в состав Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

По данным опроса, еще 2,4% респондентов считают, что оккупированные территории должны стать независимыми государствами.

Большинство граждан Украины (62,0%) считают, что территории должны вернуться в Украину на тех же условиях, что и раньше.

Кроме того, 12,2% респондентов хотят, чтобы они вернулись в Украину, но получили больше независимости от Киева, а 10,1% - чтобы они получили автономию в составе Украины.

Около 2% украинцев согласны отдать Донбасс России

dif.org.ua

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. В результате полевого этапа было собрано 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в ноябре 2019 года 30,2% украинцев считали, что российское вторжение на Донбасс имело целью покорение Украинского государства и включение ее в сферу российского влияния.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в ноябре 2019 года на мир с Россией любой ценой соглашаются 14% украинцев, что значительно меньше, чем в мае (22%).

Большинство украинцев против особого статуса Донбасса В "Слуге народа" назвали возможные сроки для проведения выборов на Донбассе
Новости Украины Донбассопрос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь