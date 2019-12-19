Росію вважають країною-агресором 70% українців

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Після вторгнення в 2014 році ставлення українців до Росії не змінюється

У середині грудня 2019 року Росію страной-агрессором по відношенню до Україні 70% респондентів. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, протилежної думки дотримуються 21% опитаних. Останніх найбільше на Півдні і особливо на Сході країни і серед прихильників партії "Опозиційна платформа - За життя".

Чверть опитаних вважають, що для встановлення миру на Донбасі треба менше одного року. Третина респондентів стверджують, що для цього потрібно від одного до п'яти років. 16% - понад п'ять років. Тільки 7% відзначають, встановити мир на окупованому Донбасі неможливо.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня 2019 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій серед 2500 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС у листопаді 2019 року 1,5% українців вважають, що окуповані Росією окремі райони Донецької та Луганської областей повинні увійти до складу Російської Федерації. Ще 2,4% респондентів вважають, що окуповані території повинні стати незалежними державами.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, у листопаді 2019 року 30,2% українців вважали, що російське вторгнення на Донбас мало на меті підкорення Української держави і включення її в сферу російського впливу.