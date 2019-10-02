Две трети украинцев считают Россию страной-агрессором

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В последние годы отношение к России не меняется

Две трети украинцев (68%) считают Россию страной-агрессором в отношении Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом 23% респондентов придерживаются противоположного мнения, 10% - не определились.

Как отмечают социологи, отношение к этому вопросу имеет региональные и электоральные различия: если на Западе и в Центре не менее 70% считают Россию агрессором, то на Юге таких - половина, на Востоке 40% (здесь 47% - противоположного мнения).

Среди сторонников парламентских политических сил отличительное от других мнение преобладает среди сторонников партии "Оппозиционная платформа - За життя", где две трети не считают Россию агрессором.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 21-25 сентября 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,2%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, проведенного в декабре 2018 года, почти три четверти граждан (72%) убеждены, что между Россией и Украиной идет война, еще 14% считают, что нет, а остальные не определились.

Как сообщило РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев поддерживают дипломатические меры для урегулирования вопроса оккупированного Донбасса.