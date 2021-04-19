Россию решили не допускать к тендеру на строительство блока АЭС в Чехии

Российская корпорация, как сказал Гавличек, не сможет участвовать в тендере и в качестве компании-субподрядчика.

"В течение нескольких дней (Росатом) будет исключен из числа компаний-кандидатов, выбранных для возможности участия в тендере", - отметил он.

Российская корпорация, как сказал Гавличек, не сможет участвовать в тендере и в качестве компании-субподрядчика.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался за отстранение Росатома от готовящегося тендера на строительство энергоблока АЭС "Дукованы" после выяснения обстоятельств взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке республики в 2014 году, к которому причастны российские спецслужбы.