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Росію вирішили не допускати до тендеру на будівництво блоку АЕС у Чехії

Автор: Анастасія Рокитна

Росія буде офіційно виключена з числа кандидатів на участь в тендері на будівництво нового енергоблоку АЕС "Дуковани" на південно-сході Чехії. Її виключать в найближчі дні.

Про це віце-прем'єр і глава Мінпромторгу Чехії Карел Гавлічек заявив в інтерв'ю газеті Pravo.

Російська корпорація, як сказав Гавлічек, не зможе брати участь у тендері і в якості компанії-субпідрядника.

"протягом декількох днів (Росатом) буде виключений з числа компаній-кандидатів, обраних для можливості участі в тендері", - зазначив він.

Російська корпорація, як сказав Гавлічек, не зможе брати участь у тендері і в якості компанії-субпідрядника.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш висловився за усунення Росатому від підготовлюваного тендеру на будівництво енергоблоку АЕС "Дуковани" після з'ясування обставин вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетице в районі міста Злін на сході республіки в 2014 році, до якого причетні російські спецслужби.

Нагадаємо, Чехія вислала 18 співробітників російського посольства, заявивши, що розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.

Зазначимо, Росія надішле 20 чеських дипломатів у відповідь на видворення російських.

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Новини України Російська ФедераціяЧехия
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