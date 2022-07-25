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Россию просят обеспечить "зеленый коридор" из оккупированной Запорожской области

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (1news zp)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина просит Россию организовать "зеленый коридор" для эвакуации людей с оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"В конце прошлой недели мы вместе с Министерством реинтеграции обратились к Министерству обороны Российской Федерации с просьбой организовать "зеленый" эвакуационный коридор, чтобы наши жители могли уехать не в ограниченном количестве, как этого хотят рашисти - от 15 до 100 машин в день, а все одной очередью", - сказал он.

Федоров отметил, что все люди, которые хотят эвакуироваться, должны проехать через блок-пост россиян в Васильевке. Он добавил, что это единственный пункт проезда жителей временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей на подконтрольную Украине территорию.

Он сказал, что сейчас в очереди на блок-посте находится более 1,2 тысячи автомобилей или около 5 тысяч жителей.

К тому же, Федоров сообщил, что россияне развернули коррупционную схему. Они требуют от людей 1 тысячу гривен за возможность проехать быстрее.

Как сообщалось ранее, 5 человек умерли в очереди на выезд на блок-посту в Васильевке.

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Запорожская областьэвакуация