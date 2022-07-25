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Несколько умерли в очереди. Оккупанты не пропускают тысячи людей на блокпосту в Васильевке

Новина українською →
Запорожье, Понедельник 25 июля 2022 16:25
Несколько умерли в очереди. Оккупанты не пропускают тысячи людей на блокпосту в Васильевке Фото: оккупанты не пропускают тысячи людей на блокпосту в Васильевке (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты не пропускают желающих эвакуироваться с оккупированных территорий в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

Так, на блокпоста в Васильевке Запорожской области ежедневно растет очередь на выезд с оккупированной территории, потому что оккупанты пропускают всего от 20 до 150 машин в день (примерно 500 человек).

"Но спрос гораздо больше. И каждый день очередь растет-растет-растет. Сегодня в очереди ждут 1,2 тысячи машин и более 5 тысяч украинцев проезда через этот блокпост", - сказал он, добавив, что оккупанты используют украинцев как живой щит.

По его словам, в этой очереди на выезд скончались уже 5 человек.

"Есть совсем ужасные вещи, когда рашисты подходят к нашим людям и говорят: "Если кто-то из тяжелобольных хочет здесь поднять митинг, то можем пристрелить прямо сейчас в посадке", - рассказал он.

Как сообщалось, на оккупированных территориях Херсонской области россияне ужесточили полицейский режим. Нарушителям угрожают расстрелом на месте.

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