Несколько умерли в очереди. Оккупанты не пропускают тысячи людей на блокпосту в Васильевке
Оккупанты не пропускают желающих эвакуироваться с оккупированных территорий в Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.
Так, на блокпоста в Васильевке Запорожской области ежедневно растет очередь на выезд с оккупированной территории, потому что оккупанты пропускают всего от 20 до 150 машин в день (примерно 500 человек).
"Но спрос гораздо больше. И каждый день очередь растет-растет-растет. Сегодня в очереди ждут 1,2 тысячи машин и более 5 тысяч украинцев проезда через этот блокпост", - сказал он, добавив, что оккупанты используют украинцев как живой щит.
По его словам, в этой очереди на выезд скончались уже 5 человек.
"Есть совсем ужасные вещи, когда рашисты подходят к нашим людям и говорят: "Если кто-то из тяжелобольных хочет здесь поднять митинг, то можем пристрелить прямо сейчас в посадке", - рассказал он.
Как сообщалось, на оккупированных территориях Херсонской области россияне ужесточили полицейский режим. Нарушителям угрожают расстрелом на месте.
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