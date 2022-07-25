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Росію просять забезпечити "зелений коридор" з окупованої Запорізької області

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news zp)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна просить Росію організувати "зелений коридор" для евакуації людей з окупованої території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Наприкінці минулого тижня ми разом з Міністерством реінтеграції звернулись до Міністерства оборони Російської Федерації з проханням організувати "зелений" евакуаційний коридор, щоб наші мешканці могли виїхати не в обмеженій кількості, як цього хочуть рашисти - від 15 до 100 машин на день, а всі однією чергою", - сказав він.

Федоров зазначив, що усі люди, що хочуть евакуюватися, мають проїхати через блок-пост росіян у Василівці. Він додав, що це єдиний пункт проїзду мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей на підконтрольну Україні територію.

Він сказав, що наразі в черзі на блок-пості перебуває понад 1,2 тисячі автомобілів або близько 5 тисяч мешканців.

До того ж, Федоров повідомив, що росіяни розгорнули корупційну схему. Вони вимагають від людей 1 тисячу гривень за можливість проїхати швидше.

Як повідомлялося раніше, 5 людей померли у черзі на виїзд на блок-посту у Василівці.

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