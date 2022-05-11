UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россию не остановит полная оккупация Донбасса. Она будет идти дальше, - Генштаб

Фото: Россию не остановит полная оккупация Донбасса (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В случае полной оккупации Луганской и Донецкой областей, российские войска не будут останавливаться в наступлении. Это только даст условия РФ для расширения своей агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время прес-конференции.

"Даже достижение противником второй цели так называемой "специальной операции" - это оккупация Донецкой и Луганской областей в их административных границах, наиболее вероятно, это не удовлетворит амбиций противника, а лишь создаст условия для расширения агрессии", - отметил он.

Стоит отметить, по данным Пентагона, Россия не смогла добиться выполнения своих планов по захвату Донбасса и юга Украины. Она отстает на две недели.

Также стало известно, что российская армия увеличивает темп наступления в восточных регионах Украины. Противник наносит артиллерийские и бомбовые удары по всей линии фронта и в глубине обороны украинских войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскДонбассДонецкая областьГенштаб ВСУ