Российские войска увеличили темп наступления на Востоке, - Генштаб
Российская армия наращивает темп наступления в восточных регионах Украины. Противник наносит артиллерийские и бомбовые удары по всей линии фронта и в глубине обороны украинских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.
"Враг увеличивает темпы проведения стратегической наступательной операции в Восточной оперативной зоне", - говорится в сводке.
Отмечается, что российские войска наносят массированные артиллерийские, ракетные и бомбовые удары как вдоль всей линии фронта, так и в глубине обороны ВСУ. Наибольшая активность оккупантов на Слобожанском и Донецком направлениях.
"Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры", - предупредили в Генштабе.
Напомним, в интервью РБК-Украина военный эксперт Олег Жданов сообщил, что последние несколько дней российские войска сосредотачиваются в районе Мариуполя и Изюма.
Отметим, Россия наращивает военную группировку в Белгородской области для остановки украинских контратак под Харьковом.
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