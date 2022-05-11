Росію не зупинить повна окупація Донбасу. Вона йтиме далі, - Генштаб

"Навіть досягнення противником другої мети так званої "спеціальної операції" - це окупація Донецької та Луганської областей в їх адміністративних кордонах, найбільш ймовірно, це не задовольнить амбіцій противника, а лише створить умови для розширення агресії", - зазначив він.

Варто зазначити, за даними Пентагону, Росія не змогла добитися виконання своїх планів щодо захоплення Донбасу та півдня України. Вона відстає на два тижні.

Також стало відомо, що російська армія збільшує темп наступу у східних регіонах України. Противник завдає артилерійських та бомбових ударів по всій лінії фронту та в глибині оборони українських військ.

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