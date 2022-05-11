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Росію не зупинить повна окупація Донбасу. Вона йтиме далі, - Генштаб

Фото: Росію не зупинить повна окупація Донбасу (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

У разі повної окупації Луганської та Донецької областей, російські війська не будуть зупинятися в наступі. Це тільки дасть умови РФ для розширення своєї агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час прес-конференції.

"Навіть досягнення противником другої мети так званої "спеціальної операції" - це окупація Донецької та Луганської областей в їх адміністративних кордонах, найбільш ймовірно, це не задовольнить амбіцій противника, а лише створить умови для розширення агресії", - зазначив він.

Варто зазначити, за даними Пентагону, Росія не змогла добитися виконання своїх планів щодо захоплення Донбасу та півдня України. Вона відстає на два тижні.

Також стало відомо, що російська армія збільшує темп наступу у східних регіонах України. Противник завдає артилерійських та бомбових ударів по всій лінії фронту та в глибині оборони українських військ.

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ЛуганськДонбасДонецька областьГенштаб ВСУ