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Россия отстает от своих планов по войне в Украине на две недели, - Пентагон

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Вторник 10 мая 2022 21:25
Россия отстает от своих планов по войне в Украине на две недели, - Пентагон Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Россия не смогла добиться выполнения своих планов по захвату Донбасса и юга Украины. По данным Пентагона, она отстает на две недели.

Об этом заявил представитель Пентагона, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Президент РФ Владимир Путин отстал от того, что бы он, по его собственному мнению, мог бы захватить на Донбассе и юге Украины примерно на две недели", - считает чиновник Пентагона.

Он также отметил, что президенту РФ не удалось достичь ни одной из своих стратегических целей после того, как он перекинул войска на восток и юг Украины.

Ранее мы сообщали, что украинские войска продолжили освобождение населенных пунктов Харьковской области. Российских оккупантов выбили из четырех сел в Харьковском и Чугуевском районах.

Также мы писали, что российская армия наращивает темп наступления в восточных регионах Украины. Противник наносит артиллерийские и бомбовые удары по всей линии фронта и в глубине обороны украинских войск.

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