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Россию не остановит полная оккупация Донбасса. Она будет идти дальше, - Генштаб

Новина українською →
Киев, Среда 11 мая 2022 13:53
Россию не остановит полная оккупация Донбасса. Она будет идти дальше, - Генштаб Фото: Россию не остановит полная оккупация Донбасса (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В случае полной оккупации Луганской и Донецкой областей, российские войска не будут останавливаться в наступлении. Это только даст условия РФ для расширения своей агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время прес-конференции.

"Даже достижение противником второй цели так называемой "специальной операции" - это оккупация Донецкой и Луганской областей в их административных границах, наиболее вероятно, это не удовлетворит амбиций противника, а лишь создаст условия для расширения агрессии", - отметил он.

Стоит отметить, по данным Пентагона, Россия не смогла добиться выполнения своих планов по захвату Донбасса и юга Украины. Она отстает на две недели.

Также стало известно, что российская армия увеличивает темп наступления в восточных регионах Украины. Противник наносит артиллерийские и бомбовые удары по всей линии фронта и в глубине обороны украинских войск.

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Луганск Донбасс Донецкая область Генштаб ВСУ
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