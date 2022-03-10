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Россия выходит из Совета Европы

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Москва, Четверг 10 марта 2022 10:23
Россия выходит из Совета Европы Фото: Россия отказывается от участия в работе Совета Европы (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что страна больше не намерена участвовать в деятельности Совета Европы. Поскольку страны Запада якобы "подрывают работу этой организации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе", - говорится в заявлении.

В МИД РФ считают, что якобы "ход событий становится необратимым".

"Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, которые осуществляются коллективным Западом в русле насаждения "порядка, основанного на правилах" на замену презренного США и их сателлитами международного права", - указано в заявлении.

Там также сообщили, что Россия "не будет принимать участия в преобразовании "натовцами" и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", - сообщили в российском МИД.

"Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", - добавляют в заявлении.

Напомним, вчера стало известно, что Совет Европы собирается лишить Российскую Федерацию членства в Венецианской комиссии. Комитет министров намерен принять соответствующее решение сегодня.

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