ООН приняла резолюцию об общедоступности вакцины от COVID-19

Иллюстративное фото (un.org)

ООН призывает страны исключить спекуляции на будущей вакцине

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об общедоступности вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что все 193 страны Генассамблеи ООН проголосовали за призыв не допустить спекуляций на будущей вакцине от коронавируса. Резолюция также предполагается общедоступность лекарств и защитных средств от COVID-19.

Также сообщается, что документ принят по итогам виртуального обсуждения. В резолюции отмечается, что ООН отвечает за координацию глобальных усилий по борьбе с коронавирусом. Ключевая роль в борьбе с пандемией отведена Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, Генассамблея призвала мировые страны исключить спекуляции и накопление неоправданных запасов, которые могут стать препятствием в доступе к безопасным, эффективным и доступным препаратам и вакцинам.

Напомним, ранее ученые из Китая заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах. Вакцина заставила организм подопытных животных вырабатывать антитела, способные нейтрализовать различные штаммы коронавируса.

До этого в Британии запустили в массовое производство потенциальную вакцину от COVID-19.