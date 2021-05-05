UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россию нужно заставить выполнять международные обязательства, - Блинкен

Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что на Россию нужно оказывать давление. Кремль должен выполнять свои международные обязательства.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Блинкен призвал союзников США к консолидированной работе по России.

"Нам нужно работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву соблюдать свои международные обязательства", - написал глава Госдепа.

В середине апреля 46-й президент США во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

Напомним, ранее советник Байдена Джейк Салливан заявлял, что Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию вокруг Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Путина и Байдена планируется на это лето, но точной даты пока нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Госдеп