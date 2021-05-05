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Росію потрібно змусити виконувати міжнародні зобов'язання, - Блінкен

Автор: Артур Родивилов

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що на Росію потрібно чинити тиск. В Держдепі також зазначили, що Кремль має припинити конфлікт на Донбасі та окупацію Криму.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Блінкен закликав союзників США до консолідованої роботи по Росії.

"Нам потрібно працювати разом, щоб звертати увагу на поведінку Росії, залучати Росію до відповідальності за її дії і чинити тиск на Москву дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань", - написав глава Держдепу.

Своєю чергою представник Держдепу США Нед Прайс зазначив у Twitter, що Росія має виконувати свої зобов'язання щодо мінських домовленостей і сумлінно працювати над припиненням конфлікту на сході України. Вона також має припинити незаконну окупацію Криму.

У середині квітня 46-й президент США під час телефонної розмови з Володимиром Путіним запропонував йому провести особисту зустріч у третій країні.

Нагадаємо, раніше радник Байдена Джейк Салліван заявляв, що Байден на зустрічі з Путіним має намір обговорити ситуацію навколо України.

Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, зустріч Путіна і Байдена планується на це літо, але точної дати поки немає.

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