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Россию могут лишить членства в ЕБРР

Автор: Анастасия Рокитна

Следствием признания Россией "ЛДНР" может стать исключение ее из Европейского банка реконструкции и развития. Есть все основания рассчитывать на серьезную поддержку акционеров банка в этом вопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление члена совета директоров ЕБРР от Украины Артема Шевалева.

"На основании вопиющего нарушения Россией норм международного права из-за признания "суверенитета" террористических группировок "ДНР/ЛНР" безотлагательно поднимаю перед советом директоров и советом управляющих Европейского банка реконструкции и развития вопрос о немедленной остановки членства России в ЕБРР согласно ст. 8.3 и 38.1 соглашения об учреждении банка", - написал он в Facebook.

Отметим, Европейский банк реконструкции и развития - международный финансово-кредитный институт, который оказывает помощь странам от Центральной Европы в Центральную Азию для проведения рыночных реформ, активного интегрирования экономик этих стран в международные хозяйственные связи.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на признание Россией "ЛДНР". По его словам, Кремль таким образом признал свою агрессию против Украины.

Подробнее о признании Путиным "ЛДНР" и последствиях этого решения - в материале РБК-Украина.

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