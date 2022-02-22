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Росію можуть позбавити членства в ЄБРР

Автор: Анастасія Рокитна

Наслідком визнання Росією "ЛДНР" може стати виключення її з Європейського банку реконструкції та розвитку. Є всі підстави розраховувати на серйозну підтримку акціонерів банку у цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву члена ради директорів ЄБРР від України Артема Шевальова.

"На підставі кричущого порушення Росією норм міжнародного права через визнання "суверенітету" терористичних угрупувань "ДНР/ЛНР" невідкладно порушую перед радою директорів та радою керівників Європейського банку реконструкції та розвитку питання щодо негайної зупинки членства Росії у ЄБРР відповідно до ст. 8.3 та 38.1 угоди про заснування банку", - написав він у Facebook.

Зазначимо, Європейський банк реконструкції та розвитку - міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські зв'язки.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на визнання Росією "ЛДНР". За його словами, Кремль таким чином визнав свою агресію проти України.

Детальніше про визнання Путіним "ЛДНР" і наслідки цього рішення - у матеріалі РБК-Україна.

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