Россию лишили "золота" Олимпиады-2014 и победы в медальном зачете

Фото: биатлониста Евгения Устюгова лишили "золота" (wikipedia.org)

IBU заявил об аннулировании результатов биатлониста Евгения Устюгова

Российскую Федерацию лишили очередного "золота" зимней Олимпиады-2014, которая проходила в Сочи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Всемирный союз биатлонистов (IBU).

Сообщается, что российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в использовании запрещенного вещества (оксандролона), который запрещен антидопинговыми правилами. В связи с этим результаты Устюгова с 27 августа 2013 года и до конца сезона Кубка мира 2013/14 аннулированы с потерей медалей, очков и призов.

"Последствия включают в себя дисквалификацию результатов Устюгова на Олимпийских играх 2014 года, в которых он выиграл золотую медаль в эстафете", - говорится в сообщении.

Таким образом, Россия лишается еще одного "золота" в медальном зачете и опускается на второе место домашней Олимпиады. Медальный зачет Сочинских соревнований возглавит Норвегия.

Напомним, в 2017 году стало известно, что Российская Федерация на Олимпиаде в Сочи пыталась подменить допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко.

Согласно международному расследованию, в России была создана схема, при которой спортсмены могли принимать запрещенные препараты, а в лабораторию отправлялись "чистые" пробы. WADA пришло к выводу, что во время Олимпиады 2014 года лаборатория в Сочи массово подменяла допинг-пробы российских атлетов.