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Росію позбавили "золота" Олімпіади-2014 і перемоги в медальному заліку

Новини » Спорт     15.02.2020 - 11:34
Росію позбавили "золота" Олімпіади-2014 і перемоги в медальному заліку
Фото: біатлоніста Євгена Устюгова позбавили "золота" (wikipedia.org)

IBU заявив про анулювання результатів біатлоніста Євгена Устюгова

Російську Федерацію позбавили чергового "золота" зимової Олімпіади-2014, яка проходила у Сочі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Всесвітній союз біатлоністів (IBU).

Повідомляється, що російський біатлоніст Євген Устюгов визнаний винним у використанні забороненої речовини (оксандролона), що заборонена антидопінговими правилами. У зв'язку з цим результати Устюгова з 27 серпня 2013 року і до кінця сезону Кубка світу 2013/14 анульовані з втратою медалей, очок та призів.

"Наслідки включають в себе дискваліфікацію результатів Устюгова на Олімпійських іграх 2014 року, в яких він виграв золоту медаль в естафеті", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Росія втрачає ще одне "золото" в медальному заліку і опускається на друге місце домашньої Олімпіади. Медальний залік Сочинських змагань очолить Норвегія.

Нагадаємо, у 2017 році стало відомо, що Російська Федерація на Олімпіаді в Сочі намагалася підмінити допінг-пробу української біатлоністки Віти Семеренко.

Згідно з міжнародним розслідуванням, в Росії була створена схема, при якій спортсмени могли приймати заборонені препарати, а до лабораторії відправлялися "чисті" проби. WADA прийшов до висновку, що під час Олімпіади 2014 року лабораторія в Сочі масово підміняла допінг-проби російських атлетів.

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