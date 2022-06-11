UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россию не избрали в один из главных органов ООН

Фото: Россию не захотели избирать в Экономический и социальный совет ООН (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

России пока не удалось избраться на новый срок членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Это один из шести главных органов Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

После пяти туров голосования, проходившего в Нью-Йорке в пятницу, 10 июня, РФ не смогла получить необходимые для избрания голоса двух третей государств-членов Генеральной ассамблеи ООН.

В первом туре РФ получила 118 голосов - на 10 меньше, чем требовалось для избрания. Поэтому она вышла во второй тур вместе с Северной Македонией, которая неожиданно показала второй после России результат в регионе "Восточная Европа".

В следующих раундах ни России, ни Северной Македонии не удалось получить необходимое количество голосов. Неназванные дипломаты, на которых ссылается, объясняют неудачу РФ согласованной позицией стран Запада во главе с США, осудивших военную агрессию России против Украины.

Всего 10 июня планировалось избрать 18 новых членов. Для остальных 17 кандидатов голосование прошло успешно. Дата проведения новых туров для избрания последнего, 18-го члена, будет объявлена позже.

ЭКОСОС координирует сотрудничество в экономической, социальной областях ООН и ее специализированных учреждений. В его состав входят представители 54 государств, причем за каждым регионом планеты закреплено определенное количество мест: например, за Африкой - 14, а за Восточной Европой - 6. Каждое государство избирается в совет на трехлетний срок Генассамблеей ООН. В настоящее время Россия является членом ЭКОСОС, но ее полномочия истекают в декабре текущего года.

Напомним, 10 июня премьер-министр правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Россия выходит из состава Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). СССР выступил в организацию в 1975.

7 апреля Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека. Решение поддержали две трети стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН