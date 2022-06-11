Россия выходит из еще одной организации при ООН

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Россия выходит из состава Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). СССР выступил в организацию в 1975.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "правовой информации" РФ.

Россия оставалась в ней как правопреемница Советского Союза.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации", - говорится в тексте документа.

27 апреля Всемирная туристская организация ООН сообщила, что Россия выйдет из состава организации до конца текущего года.

В тот день после запроса ряда стран, в числе которых были Гватемала, Литва, Колумбия, Польша, Словения и Украина, планировалось исключить Россию из UNWTO из-за российской военной агрессии.

Однако Россия, не дожидаясь итогов голосования, сама объявила о намерении выйти из организации.

Напомним, 7 апреля Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека. Решение поддержали две трети стран.

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