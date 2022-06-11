Росію не обрали в один з головних органів ООН

Після п'яти турів голосування, що проходило в Нью-Йорку в п'ятницю, 10 червня, РФ не змогла отримати необхідні для обрання голоси двох третин держав-членів Генеральної асамблеї ООН.

У першому турі РФ отримала 118 голосів - на 10 менше, ніж було потрібно для обрання. Тому вона вийшла в другий тур разом з Північною Македонією, яка несподівано показала другий після Росії результат в регіоні "Східна Європа".

У наступних раундах ні Росії, ні Північній Македонії не вдалося отримати необхідну кількість голосів. Неназвані дипломати, на яких посилається, пояснюють невдачу РФ узгодженою позицією країн Заходу на чолі з США, які засудили військову агресію Росії проти України.

Всього 10 червня планувалося обрати 18 нових членів. Для решти 17 кандидатів голосування пройшло успішно. Дата проведення нових турів для обрання останнього, 18-го члена, буде оголошена пізніше.

ЕКОСОР координує співпрацю в економічній, соціальній областях ООН та її спеціалізованих установ. До його складу входять представники 54 держав, причому за кожним регіоном планети закріплено певну кількість місць: наприклад, за Африкою - 14, а за Східною Європою - 6. Кожна держава обирається до Ради на трирічний термін Генасамблеєю ООН. Зараз Росія є членом ЕКОСОР, але її повноваження закінчуються в грудні поточного року.

Нагадаємо, 10 червня прем'єр-міністр уряду Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження, згідно з яким Росія виходить зі складу Всесвітньої туристської організації ООН (UNWTO). СРСР виступив в організацію в 1975.

7 квітня Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) проголосувала за відсторонення Росії від Ради з прав людини. Рішення підтримали дві третини країн.

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