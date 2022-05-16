Россию и Беларусь не допустили к тендеру по правам на трансляцию двух Олимпиад

Тендер по приобретению прав на трансляцию двух Олимпийских игр пройдет без России и Беларуси. Такое решение принял Международный олимпийский комитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МОК .

Функционеры не допустили Россию и Беларусь к тендеру по покупке телеправ на две Олимпиады – зимние Игры-2026 в итальянском Милане и летние Игры-2028 в Лос-Анджелесе. Обе страны наказали за полномасштабную войну против Украины.

РФ начала военные действия, а Беларусь оказала ей активную поддержку. Этими шагами они нарушили "олимпийское перемирие" и были дисквалифицированы с Паралимпийских игр-2022, а также получили новые ограничения.

Остальные европейские страны, в том числе и Украина, допущены к тендеру. Таким образом, российские и белорусские болельщики единственными останутся без телетрансляций Олимпиад.