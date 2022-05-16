Росію та Білорусь не допустили до тендеру з прав на трансляцію двох Олімпіад

Тендер із купівлі прав на трансляцію двох Олімпійських ігор пройде без Росії та Білорусі. Таке рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт МОК .

Функціонери не допустили Росію і Білорусь до тендеру з купівлі телеправ на дві Олімпіади – зимові Ігри-2026 в італійському Мілані та літні Ігри-2028 у Лос-Анджелесі. Обидві країни покарали за повномасштабну війну проти України.

РФ розпочала воєнні дії, а Білорусь надала їй активну підтримку. Цими кроками вони порушили "олімпійське перемир'я", тож були дискваліфіковані з Паралімпійських ігор-2022 і отримали нові обмеження.

Решта європейських країн, зокрема і Україна, допущені до тендеру. Таким чином, російські та білоруські вболівальники єдиними залишаться без телетрансляцій Олімпіад.