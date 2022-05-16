RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росію та Білорусь не допустили до тендеру з прав на трансляцію двох Олімпіад

Фото: Мінімум дві Олімпіади не зможуть переглянути росіяни та білоруси (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Тендер із купівлі прав на трансляцію двох Олімпійських ігор пройде без Росії та Білорусі. Таке рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт МОК.

Функціонери не допустили Росію і Білорусь до тендеру з купівлі телеправ на дві Олімпіади – зимові Ігри-2026 в італійському Мілані та літні Ігри-2028 у Лос-Анджелесі. Обидві країни покарали за повномасштабну війну проти України.

РФ розпочала воєнні дії, а Білорусь надала їй активну підтримку. Цими кроками вони порушили "олімпійське перемир'я", тож були дискваліфіковані з Паралімпійських ігор-2022 і отримали нові обмеження.

Решта європейських країн, зокрема і Україна, допущені до тендеру. Таким чином, російські та білоруські вболівальники єдиними залишаться без телетрансляцій Олімпіад.

До слова, футбольна збірна України стала чемпіоном Дефлімпійських ігор-2021.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьМОКОлімпіада