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Из-за российской агрессии: Украина выйдет еще из одного соглашения с СНГ

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Украина, Среда 23 февраля 2022 14:21
Из-за российской агрессии: Украина выйдет еще из одного соглашения с СНГ Фото: соглашение с СНГ будет денонсировано Украиной (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил проект закона "О выходе из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов". Документ будет направлен в Верховную раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 23 февраля, которое транслировалось в Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке, проект подготовлен, учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, как одной из стран участниц указанного соглашения. Кроме того, существуют существенные различия в Украине и других странах участницах соглашения коммеморативных практик и законодательства в вопросах памяти участников Второй мировой войны.

Авторы проекта отмечают, что Украина не вовлечена в механизмы реализации соглашения, поскольку Украина никогда не была членом Совета министров обороны СНГ.

Соглашение было подписано 3 сентября 2011 года в г. Душанбе и ратифицировано с оговоркой законом Украины от 18 апреля 2013 года.

Напомним, СССР вступил во Вторую мировую на стороне Германии в 1939 году. Термин советской и российской пропаганды "Великая Отечественная война" использовался для замены всей Второй мировой войны и сокрытие факта союза Сталина и Гитлера в 1939-1941 годах.

Отметим, 16 февраля Верховная рада приняла закон о выходе Украины из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств - участников Содружества независимых государств. Документ поддержали 309 народных депутатов.

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Кабинет Министров Украины
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