Из-за российской агрессии: Украина выйдет еще из одного соглашения с СНГ

Кабинет министров одобрил проект закона "О выходе из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов". Документ будет направлен в Верховную раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 23 февраля, которое транслировалось в Youtube .

Как отмечается в пояснительной записке, проект подготовлен, учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, как одной из стран участниц указанного соглашения. Кроме того, существуют существенные различия в Украине и других странах участницах соглашения коммеморативных практик и законодательства в вопросах памяти участников Второй мировой войны.

Авторы проекта отмечают, что Украина не вовлечена в механизмы реализации соглашения, поскольку Украина никогда не была членом Совета министров обороны СНГ.

Соглашение было подписано 3 сентября 2011 года в г. Душанбе и ратифицировано с оговоркой законом Украины от 18 апреля 2013 года.