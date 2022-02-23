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Через російську агресію: Україна вийде ще з однієї угоди з СНД

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Україна, Середа 23 лютого 2022 14:21
Через російську агресію: Україна вийде ще з однієї угоди з СНД Фото: Угода з СНД буде денонсована Україною (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив проект закону "Про вихід з Угоди про увічнення пам’яті про мужність і героїзм народів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років". Документ буде направлений до Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 23 лютого, яке транслювалося в Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці, проект підготовлений, враховуючи збройну агресію Російської Федерації проти України, як однієї з країн учасниць зазначеної угоди. Крім того, існують суттєві відмінності в Україні та інших країнах учасницях Угоди комеморативних практик та законодавства у питаннях вшанування пам’яті учасників Другої світової війни.

Автори проекту зазначають, що Україна не залучена до механізмів реалізації Угоди, Україна ніколи не була членом Ради міністрів оборони СНД.

Угода була підписана 3 вересня 2011 року у м. Душанбе та ратифікована із застереженням законом України від 18 квітня 2013 року.

Нагадаємо, СРСР вступив у Другу світову на боці Німеччини у 1939 році. Термін радянської та російської пропаганди "Велика Вітчизняна війна" використовувався для заміни усієї Другої світової війни та приховування факту союзу Сталіна та Гітлера у 1939-1941 роках.

Відзначимо, 16 лютого Верховна рада ухвалила закон про вихід України з рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав - учасниць Співдружності незалежних держав. Документ підтримали 309 народних депутатів.

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Кабінет Міністрів України
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