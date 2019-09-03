Российскому блогеру дали 5 лет тюрьмы за публикацию в соцсети

Пресненский районный суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии за угрозы детям силовиков в соцсети Twitter. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

На своей странице в Twitter Синица обсуждал деанонимизацию - законопроект об обязательном размещении на форме сотрудников полиции России идентификационных номеров при несении ими службы в общественных местах.

"Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео", - написал Синица в Twitter.

Власти России усмотрели в публикации блогера призывы к расправе над детьми сотрудников Росгвардии и признали его виновным в экстремизме. Синицу задержали 3 августа. Блогер не признал вину. Он подтвердил, что написал такой твит, но, по его словам, сообщение нельзя считать угрожающим — он просто рассуждал о возможных последствиях для силовиков.

Как писали ранее российские СМИ, экспертизу сообщения Синицы на экстремизм провели люди без профильного филологического образования. Один из экспертов — переводчик и преподаватель английского и немецкого языков, вторая — учитель математики. Судья Екатерина Кириченко посчитала, что экспертизу провели "квалифицированные и опытные" специалисты, поэтому к их работе вопросов нет.

Напомним, Басманный суд Москвы арестовал гражданку Украины Инну Пикалову в деле экс-министра России по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Пикалова арестована до 1 ноября. Украинку обвиняют по части 2 статьи 210 российского уголовного кодекса (участие в преступном сообществе) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).