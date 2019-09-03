Російський блогер отримав 5 років ув’язнення за публікацію в соцмережі

Пресненський районний суд Москви засудив блогера Владислава Синицю до п'яти років колонії за погрози дітям силовиків у соцмережі Twitter. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

На своїй сторінці в Twitter Синиця обговорював деанонімізацію - законопроект про обов'язкове розміщення на формі співробітників поліції Росії ідентифікаційних номерів під час несення ними служби в громадських місцях.

"Подивляться на милі щасливі сімейні фото, вивчать геолокацію, а далі дитина доблесного захисника правопорядку просто якось не приходить зі школи. Замість дитини поштою приходить компакт-диск зі снаф-відео", - написав Синиця в Twitter.

Влада Росії угледіла в публікації блогера заклики до розправи над дітьми співробітників Росгвардії і визнали його винним в екстремізмі. Синицю затримали 3 серпня. Блогер не визнав провину. Він підтвердив, що написав такий твіт, але, за його словами, повідомлення не можна вважати загрозливим — він просто міркував про можливі наслідки для силовиків.

Як писали раніше російські ЗМІ, експертизу повідомлення Синиці провели люди без профільної філологічної освіти. Один з експертів — перекладач і викладач англійської та німецької мов, друга — вчитель математики. Суддя Катерина Кириченко вважає, що експертизу провели "кваліфіковані та досвідчені фахівці, тому до їхньої роботи, питань немає.

Нагадаємо, Басманний суд Москви заарештував громадянку України Інну Пікалову у справі екс-міністра Росії по справах Відкритого уряду Михайла Абизова.

Пікалова заарештована до 1 листопада. Українку звинувачують за частиною 2 статті 210 російського кримінального кодексу (участь у злочинному співтоваристві) та частини 4 статті 159 КК РФ (шахрайство в особливо великому розмірі).