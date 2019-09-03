ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России арестовали украинку за причастность к офшорам бывшего министра

Новости » Происшествия    03.09.2019 - 11:43
В России арестовали украинку за причастность к офшорам бывшего министра
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В России арестовали гражданку Украины Инну Пикалову

Басманный суд Москвы арестовал гражданку Украины Инну Пикалову в деле экс-министра России по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Пикалова арестована до 1 ноября. Украинку обвиняют по части 2 статьи 210 российского уголовного кодекса (участие в преступном сообществе) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как пишут СМИ, Пикалова частично признала вину.

Следственный комитет считает, что в 2012-2013 годах Пикалова выступала номинальным руководителем зарегистрированной в Лимасоле компании Blacksiris Trading Limited. В СК полагают, что офшор находился под контролем Абызова и использовался для незаконных сделок.

В последнее время Пикалова возглавляла бухгалтерию предприятия "Новопсковский", филиала одного из крупнейших сельхозпредприятий Украины "Нибулон". Пикалова была задержана в Воронежской области, куда она приехала из "Луганской народной республики".

Абызов и его предполагаемые сообщники находятся под стражей с марта 2019 года. Им инкриминируются части 2 и 3 статьи 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе) и часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, Московский городской суд приговорил директора украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Олега Мкртчана к 9 годам тюрьмы.

Мкртчана признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима, кроме того, его оштрафовали на 900 тыс. российских рублей.

В РФ назвали условие для обмена пленными Совбез ООН в сентябре возглавит Россия
Новости Украины Российская ФедерацияофшорыСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь